Messico, avvelenamento di massa al liceo per sospetta intossicazione da cocaina. Il numero dei ragazzini ricoverati supera le 57 persone

La procura dello stato del Chiapas, nel Messico meridionale, ha avviato un’indagine sulla causa dell’avvelenamento di massa degli studenti delle scuole superiori nel comune di Bochil. L’allarme è stato lanciato dopo che alcuni di essi hanno presentato chiari sintomi di intossicazione. Immediato è stata l’assistenza ospedaliera per i casi più gravi, gli altri sono comunque sotto osservazione medica. Secondo i media locali, i genitori degli studenti riferiscono che circa 100 ragazzini hanno mostrato vari sintomi come nausea, sonnolenza, dolore addominale e svenimento dopo lo spettacolo scolastico di venerdì 7 ottobre. Almeno 57 minori hanno richiesto cure mediche e due sono ancora ricoverati in ospedale. La causa dei malori negli adolescenti si è scoperta dopo che questi sono stati sottoposti a un esame tossicologico, che ha risultato la positività dei ragazzini alla cocaina. Ovviamente la sostanza non è stato immessa volontariamente nel corpo. I genitori, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, affermano che gli studenti hanno fatto uso inconsapevole di cocaina, consumando acqua contaminata o cibo contaminato dalla mensa scolastica.

Comunicati Stampa “Sportello dei Diritti”