Brasile, vescovi condannano uso religione in campagna elettorale

10:00 – La conferenza nazionale dei vescovi del Brasile “disapprova” e “condanna” lo “sfruttamento della fede e della religione” durante la campagna elettorale per il ballottaggio del 30 Ottobre.

La presidenza della Conferenza ha affermato che: “Ci rammarichiamo, in questo momento di campagna elettorale, dell’intensificarsi dello sfruttamento della fede e della religione come mezzo per raccogliere voti al secondo turno. I momenti religiosi non possono essere utilizzati dai candidati per presentare le loro proposte elettorali e altre questioni relative alle elezioni“.

Secondo i Vescovi del Brasile “la manipolazione religiosa distorce sempre i valori del Vangelo e distoglie l’attenzione dai problemi reali“. Nella nota, si condanna l’uso della religione da parte di tutti i candidati come strumento di campagna elettorale. (Fonte ANSA)