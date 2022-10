Colombia, lo Stato acquista 3 milioni di ettari

10:15 – Il Governo colombiano ha firmato con la Federazione nazionale degli allevatori (Fedegan) un accordo per l’acquisto di tre milioni di ettari di terre fertili che saranno distribuiti a contadini senza risorse o vittime negli anni scorsi della guerra civile.

L’accordo, secondo gli analisti, può essere l’avvio di una riforma agraria in Colombia. I firmatari dell’accordo sono il Presidente della Colombia Gustavo Petro ed il Presidente di Fedegan, Josè Felix Lafaurie. Da parte sua in un comunicato l’ufficio stampa della presidenza ha informato che l’accordo prevede che la terra che il governo compra dagli allevatori “deve avere tutti i requisiti di una proprietà privata” e “non essere al centro di alcuno sviluppo agrario in corso o essere sottoposta a misure di protezione“.

Commentando con i giornalisti la firma dell’accordo, Petro ha dichiarato: “Tre milioni di ettari in più per la produzione alimentare. Sarà una rivoluzione agraria colombiana“. (Fonte ANSA).