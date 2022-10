Iran, critica contro i paesi europei

Su Twitter, il Ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahia, ha lanciato questo messaggio: “Ci sono due pesi e due misure in Occidente, perché il confronto con le rivolte è una buona azione nei Paesi europei, ma è considerata una repressione in Iran”. Il twitt è stato scritto dopo aver avuto un colloquio telefonico con Catherine Colonna, il suo omologo francese. Il Ministro, sempre tramite Twitter: “Non permetteremo a nessuna parte dall’interno o dall’esterno dell’Iran di prendere di mira la sicurezza nazionale del Paese”. L’Iran ha criticato i paesi che stanno sostenendo le proteste in nome di Masha Amini, andando contro la repressione (Fonte: Ansa.it).

AO