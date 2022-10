PIL. Brunetta: L’Italia fa meglio della Germania

(DIRE) Roma, 12 Ott. – “L’Italia fa meglio della Germania, in termini di crescita del Pil, per il terzo anno consecutivo. Se le previsioni economiche appena pubblicate dal ministero dell’Economia tedesco fossero confermate dai fatti, anche per il 2022 il Pil tedesco dovrebbe crescere a un ritmo (+1,4%) ben inferiore di quello stimato per l’economia italiana, che dovrebbe attestarsi, secondo le stime medie dei principali previsori economici, attorno al +3,5%. Già nel 2021 il nostro Paese aveva superato Berlino con un tasso di crescita pari al +6,7%, contro il +2,9% di quello tedesco. Per il 2023, il governo tedesco prevede, invece, una recessione, con il Pil che dovrebbe scendere di -0,4%.

Anche l’Italia dovrebbe chiudere l’anno con il segno meno, -0,2%, secondo le previsioni del Fondo monetario internazionale. Ma ci auguriamo che, come già sta accadendo da due anni, l’economia italiana si mostri ben più resiliente delle previsioni negative di qualche previsore che, sbagliando, sottostima la capacità di crescita del nostro Paese. Se così fosse, anche per il prossimo anno non è da escludere che l’Italia possa registrare un segno positivo. Certo, non c’è da rallegrarsi per ciò che ci si attende per i prossimi mesi, tuttavia, con un po’ di orgoglio, dobbiamo riconoscere che siamo meglio posizionati di molti nostri partner europei per affrontare una potenziale crisi globale. Avanti, dunque, con l’attuazione delle riforme e degli investimenti contenuti nel Pnrr”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. (Vid/ Dire) 18:04 12-10-22