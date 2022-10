Uganda. Ebola, Ministero Salute conferma 19 morti e 20 guariti

(DIRE) Roma, 12 Ott. – Jane Ruth Aceng, ministero della Salute dell’Uganda, ha confermato 19 casi di morte per ebola nel Paese e che nei cinque distretti focolaio della febbre emorragica si contano “54 casi confermati”. Nell’aggiornamento fornito da Aceng c’è anche una notizia positiva: i cinque medici che hanno contratto il virus a settembre dopo essere entrati in contatto con i primi casi di contagio hanno lasciato l’unità di terapia intensiva dell’ospedale di Entebbe, “e stanno migliorando”. Oltre ai decessi, si contano venti persone completamente guarite. Le autorità ugandesi hanno proclamato l’epidemia di ebola il 20 settembre scorso.

Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), la prima persona a perdere la vita avrebbe contratto un nuovo ceppo di ebola “relativamente raro” noto come “la sudanese”. L’Uganda, dalla scoperta di ebola nel 1976, ha fatto i conti con vari focolai, l’ultimo dei quali risale al 2019. Il governo del presidente Yoweri Museveni ha subito implementato misure per contenere la diffusione del virus, chiarendo che il Paese “possiede la capacità di contrastarlo”. Da alcuni anni è a disposizione dei medici un vaccino contro ebola, che ha contribuito a rendere questa malattia meno letale per l’uomo. (Alf/Dire) 18:21 12-10-22