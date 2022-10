USA, 15enne morto afroamericano colpito da un agente

09:50 – Come riportano i media locali, un ragazzo afroamericano di 15 anni che era stato fermato vicino ad un negozio di Gulfport, è morto in un ospedale. Pare dopo il colpo alla testa ricevuto da un agente.

Secondo le testimonianze riportate da alcuni media americani, il giovane sarebbe stato fermato insieme ad altri ragazzi a seguito delle chiamate di alcuni cittadini. Stando alle ricostruzioni, il quindicenne è fermato, ammanettato a terra ed arrestato da un agente di polizia. Altri quattro giovani, tutti minorenni, sono stati arrestati.

Il quindicenne era stato ricoverato all’University Hospital di Mobile, in Alabama per curare le ferite dallo sparo dell’agente. Il ragazzo è morto dopo la decisione di staccare il supporto vitale che lo manteneva in vita. Ad oggi le indagini del caso sono nelle mani del Mississippi Bureau of Investigation.