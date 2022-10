L’associazione ABIO Reggio Calabria organizza un incontro pre-informativo per aspiranti volontari

Vuoi diventare volontario ABIO?

Scoprire cosa significano per ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale) le parole accoglienza, formazione e diritti e come le abbiamo tradotte in numerosi progetti?

A Reggio Calabria, una nuova occasione per chi intende conoscere meglio il volontariato ABIO ed entrare a farne parte.

Per ampliare il servizio in reparto, venerdì 21 ottobre 2022 – ore 15.00 incontreremo gli aspiranti volontari per dare qualche informazione e per un momento di approfondimento sulla nostra associazione e sulle modalità con le quali partecipare in vista di un futuro corso di formazione di base per nuovi volontari.

Gli interessati avranno l’opportunità di conoscere il Mondo ABIO, la realtà dell’associazione ABIO Reggio Calabria, apprendere cosa realmente fanno i volontari in servizio presso il Reparto di Pediatria del G.O.M.

L’incontro pre informativo si svolgerà presso – il Centro Studi “A. Spinelli” del Presidio Riuniti –

ABIO è accoglienza, ascolto, sorriso, gioco, impegno per aiutare bambini, adolescenti e genitori fin dal loro ingresso in ospedale, un momento difficile, di paura, di contatto con la malattia, di distacco dall’ambiente rassicurante in cui vive il bambino.

Ogni giorno i 4.000 volontari ABIO, in più di 200 reparti di pediatria, accolgono i piccoli pazienti, li coinvolgono in tutte le attività che possano aiutarli a superare l’impatto con un ambiente sconosciuto, con il dolore proprio e con quello degli altri.

Fare volontariato, per ABIO, significa essere un sostegno anche per i genitori, perché la malattia di un bambino colpisce tutta la famiglia.

Per partecipare all’incontro Pre-informativo è indispensabile iscriversi all’indirizzo email: abiorc@live.it

L’iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al corso.

Per informazioni: Tel: 3278437087

Comunicato Stampa