Maltempo a Reggio, Cardia: “Prime piogge ed è subito crisi in tutta la città”

SOLO IERI l’ASSESSORE ALBANESE AVEVA TRANQUILLIZZATO I REGGINI SULLE CONDIZIONI DELLE CADITOIE

È UNA VERGOGNA SENZA FINE.” SI DIMETTA SE HA A CUORE LE SORTI DELLA CITTÀ’

Un’ amministrazione totalmente disinteressata alle sorti della Città e dei cittadini ed alla quale è già stato notificato, in occasione delle scorse politiche, un chiaro avviso di sfratto.

Gli artefici di questo scempio si dimettano per il bene della Città, per dare a Reggio un’amministrazione che sia in grado di occuparsi dei problemi dei cittadini e della città che sta attraversando una fase di recessione politica e amministrativa senza precedenti, in cui alla difficoltà di erogare i servizi essenziali si aggiunge il delicato tema dei concorsi con l’estromissione del Formez.