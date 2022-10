(DIRE) Palermo, 13 Ott. – Viabilità in ginocchio in provincia di Trapani a causa dell’ondata di maltempo. Traffico bloccato sulla Statale 113 ‘Settentrionale Sicula’, tra Calatafimi e Vita, per fango e detriti sulla carreggiata. Stop alle auto anche sulla Statale 188 ‘Centro occidentale Sicula’, nel territorio di Marsala, a causa di un allagamento. Su entrambi i fronti stanno operando il personale dell’Anas e le forze dell’ordine. (Red/Dire) 11:44 13-10-22