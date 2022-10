Calabria, maltempo: colpito il cosentino

Ieri notte, la zona dell’Alto Tirreno Cosentino è stata colpita da una violenta tempesta; le conseguenze peggiori le ha pagate il comune di Tortora. Il maltempo ha creato tantissimi disagi con allagamenti di strade e abitazioni. I vigili del fuoco sono al lavoro per verificare tutti i danni. Per ora non ci sono segnalazioni di feriti o morti.

Molti veicoli sono stati “spazzati” via dall’acqua e le strade sono state invase da rifiuti e fango. Durante la notte sono state inviate squadre di vigili del fuoco dai diversi comandi: Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia, Napoli e Caserta. (Fonte: Ansa.it)

AO