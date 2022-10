(DIRE) Roma, 14 ott. – “Sono a disposizione, non ho pretese o richieste personali e so quello di cui sono capace di fare. Al Viminale l’ho dimostrato”. Il centrodestra alle consultazioni andrà unito? “Ovvio”. Così Matteo Salvini, conversando con i cronisti in Transatlantico.

“Io non ho impuntature né pretese. Al Viminale ho dimostrato quello che so fare”. Lo ribadisce Matteo Salvini, parlando alla Camera. (Anb/ Dire) 12:17 14-10-22