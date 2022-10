Nigeria e Microsoft, accordo per foggiare 5 mln di giovani nella tecnologia digitale

Il Governo nigeriano ha firmato con Microsoft Corporation, l’azienda multinazionale d’informatica, un accordo per “foggiare” cinque milioni di persone nella tecnologia digitale.

Isa Ali Pantami, Il ministro della Comunicazione e dell’Economia digitale della Nigeria, ha dichiarato che l’accordo stimolerà “la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo economico”, definendo il progetto “fantastico e davvero enorme”. La dichiarazione è stata rilasciata alla Bbc.

Una firma avvenuta nella giornata di ieri. Per lo stato della Nigeria sarà non solo una grande opportunità, ma fornirà anche nuove entrate economiche alle nuove generazioni. La Nigeria è un paese con 200 milioni di cittadini, più della metà è popolata da giovani, molti loro vivono in condizioni pessime, l’istruzione non è delle migliori e molti sono i disoccupati (Fonte: Ansa.it).

