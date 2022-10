Regione: Giunta approva delibere per interventi stradali, miglioramento uffici giudiziari, imprenditoria giovanile

Giunta – Catanzaro, 14/10/2022

Su proposta del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, la Giunta, nella riunione odierna, ha, tra l’altro, approvato l’atto d’indirizzo per l’individuazione delle risorse integrative necessarie al completamento di due interventi stradali già inseriti nel Piano operativo Infrastrutture Fsc 2014-2020. Uno degli interventi riguarda il collegamento tra lo svincolo di San Mango D’Aquino e la Strada Statale 18. Con l’altro si dovrà, invece, procedere all’adeguamento e alla messa in sicurezza del tratto esistente della Strada Statale 105 per l’accesso allo svincolo autostradale A2, ricadente nell’abitato di Castrovillari.

L’esecutivo ha inoltre deliberato l’approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Calabria e la Procura Generale di Reggio Calabria (capofila) per la realizzazione del progetto di miglioramento dell’efficienza degli uffici giudiziari. Il progetto, finanziato con 370mila euro, prevede il potenziamento della strumentazione informatica della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria; della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, Palmi e Locri; della Procura della Repubblica presso il tribunale dei minori di Reggio Calabria.

Su proposta della vicepresidente con delega a Lavoro, Formazione e Istruzione, Giusi Princi, è stato approvato un finanziamento di 700mila euro per la misura “Yes I Start Up”, nell’ambito delle politiche attive del lavoro, estendendo la misura dell’autoimpiego a sostegno dell’imprenditorialità per gli over 35. Per il Piano regionale per il diritto allo studio – anno scolastico 2022-2023 -, al fine di garantire assistenza specialistica, trasporto, servizi mensa ed altri servizi essenziali per gli studenti calabresi con disabilità, sono state previste risorse per 4,5 milioni di euro. Inoltre nell’ambito del fondo “Garanzia giovani”, sono stati stanziati 1 milione e 117 mila euro per la misura “la Calabria per i giovani”: 894mila quali voucher per sostenere le iscrizioni in palestra o in altre discipline sportive per gli studenti della fascia compresa tra i 14 ed i 23 anni; 223mila con cui finanziare master di primo e secondo livello presso le Università della Calabria, per rafforzare le competenze giovanili post-laurea.

Su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico e attrattori culturali, Rosario Varì, è stato deliberato l’atto d’indirizzo per l’avvio del progetto di valenza strategica riguardante la realizzazione di una piattaforma web di fruizione e promozione del patrimonio culturale e delle aree di pregio della Regione Calabria.

Su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, l’esecutivo ha nominato Fabio Borrello commissario straordinario del Consorzio di Bonifica “Jonio Catanzarese”. L’incarico ha la durata di 6 mesi, nel corso dei quali, attraverso la gestione commissariale, si dovranno curare gli adempimenti indispensabili al rinnovo degli organi di governo dell’ente consortile, così da consentirne la gestione in via ordinaria.

