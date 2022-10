Cibo. Helpcode lancia campagna social contro malnutrizione infantile

(DIRE) Napoli, 15 Ott. – Ogni giorno, a livello mondiale, oltre 73 milioni di bambini che vivono in condizioni di vulnerabilità vanno a scuola affamati e almeno un bambino su tre, sotto i 5 anni, è affetto da malnutrizione nelle sue forme più visibili: arresto della crescita, deperimento e sovrappeso. La malnutrizione continua a essere un’emergenza sanitaria mondiale ed è correlata a circa la metà (45%) dei decessi infantili.

Inoltre, i suoi effetti a lungo termine determinano l’arresto dello sviluppo cognitivo e delle capacità di apprendimento nell’adolescenza e nell’età adulta. Helpcode, in occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione (domani, 16 Ottobre), torna ad accendere l’attenzione sui numeri drammatici legati all’emergenza malnutrizione e lancia la campagna social #ilpiattocheconta con l’obiettivo di assicurare, a un numero sempre crescente di bambini e bambine, l’accesso ai servizi scolastici e, quindi, a un pasto completo al giorno per realizzare il loro potenziale e il loro benessere.

Helpcode invita tutti a diventare social supporter della campagna pubblicando sui propri canali social reel, foto, selfie, tweet, stories in cui siano evidenti un piatto bianco vuoto, simbolo della campagna, e il numero di pasti che Helpcode ha garantito a bambine e bambini bisognosi nell’ultimo anno: 359.176. “Oggi ci troviamo di fronte a due crisi epocali, la pandemia e la guerra in Ucraina, le cui conseguenze hanno aggravato a livello globale la già esistente emergenza legata alla malnutrizione infantile, minacciando i mezzi di sussistenza delle famiglie, interrompendo la disponibilità e l’accessibilità economica di diete nutrienti e sicure e mettendo a dura prova la fornitura di servizi nutrizionali essenziali, con gravi conseguenze per la vita dei bambini più vulnerabili – spiega Matteo Cavalleroni, segretario generale di Helpcode -.

La scuola riveste un ruolo primario per la salvaguardia dei minori ed è il luogo da cui Helpcode parte per combattere anche la malnutrizione e le sue pesanti conseguenze, assicurando pasti che possano soddisfare il bisogno nutrizionale dei bambini in tutte le fasi della loro crescita e sviluppo”. (Nac/Dire) 01:11 15-10-22