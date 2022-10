Abdel Latif Rashid, classe 1944, è stato eletto come nuovo Presidente della Repubblica dell’Iraq. Abdel ha vinto con più di 160 voti, rispetto al suo sfidante Saleh. Questo è quanto ha riferito un funzionario dell’assemblea.

Le elezione del nuovo Presidente viene vista come una nuova speranza per lo stato dell’Iraq, specialmente per quanto riguarda la guerra, che in Iraq alberga da troppo tempo (Fonte: Ansa.it).

