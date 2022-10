Turchia: esplosione in una miniera

In Turchia è avvenuta una esplosione all’interno di una miniera, una tragedia, dentro c’erano dei minatori, 28 di loro sono morti, mentre 50 sono rimasti intrappolati. Undici persone sono ricoverate in gravi condizioni, si teme per le loro vite.

L’esplosione è avvenuta all’interno della miniera di carbone di Amasara, sulla costa turca del Mar Nero, alle ore 18:15 ( in Italia erano le 17:15). Uno degli incidenti più gravi avvenuti al lavoro in Turchia.

Suleyman Soylu, il Ministro dell’Interno ha voluto dichiarare: “in tutto, 110 dei nostri fratelli stavano lavorando. Alcuni di loro sono usciti da soli e alcuni di loro sono stati salvati”.

Molte squadre di soccorso sono state inviate sul posto. Gli incedenti sul lavoro sono frequenti in Turchia. Nel 2014 vi fu una catastrofe mineraria, in cui morirono 301 persone, all’interno di una miniera di carbone nella città di Soma.

Il Presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan, ha deciso di far visita al luogo dell’incidente. Questo è quanto ha scritto su Twitter:“Il nostro desiderio è che la perdita di vite umane non sia maggiore e che i nostri minatori possano essere tratti in salvi” (Fonte:Ansa.it).