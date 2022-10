Iran: rivolta nel carcere di Evin

Degli Scontri e degli incendi sono scoppiati all’interno del carcere di Evin a Teheran, lo stesso penitenziario in cui è in stato di fermo Alessia Piperno. Ci sono stati diversi scontri tra i prigionieri e le guardie carcerarie. Secondo alcune ONG e diverse testimonianze, all’interno della galera avverrebbero delle torture psicologiche e fisiche sui detenuti.

Da quasi un mese sono scoppiate in Iran delle rivolte, dopo la morte di Masha Amini, ed è in atto una repressione contro i manifestanti.

Diverse fonti, hanno affermato che l’incendio è scoppiato per via delle rivolte tenute dai detenuti, nella sezione 7 del carcere in cui è scoppiato un incendio. Si sono sentiti degli spari e alcuni gruppi di persone si sono assembrate davanti alla prigione, urlando slogan. Questo è quanto hanno dichiarato alcuni testimoni.

Si pensa che dei rivoltosi avrebbero dato fuoco ad un deposito di vestiti, causando un rogo, diverse autorità con l’aiuto dei vigili del fuoco hanno cercato di spegnere l’incendio, le fiamme avrebbero provocato otto feriti. (Fonte: Ansa.it)

AO