Uganda, ebola: in lockdown due distretti

Nello Stato dell’Uganda, due distretti sono in lockdown per tre settimane a causa del virus dell’ebola. Una notizia che arriva direttamente dalla rete televisiva BBC.

A Mubende e Kassanda, nel sud del Paese dove è in vigore il coprifuoco, rimarranno chiusi, bar, luoghi di preghiera e di intrattenimento. Il Presidente, Yoweri Museveni, in precedenza aveva detto che non era necessario “chiudere”, affermando che l’ebola non è un virus così importante come il Covid-19.

I casi segnalati sono 58 e 19 le persone morte a causa del virus, ma le vittime e i positivi potrebbero essere più alti. L’epidemia ha colpito il paese a inizio Settembre 2022. (Fonte: Ansa.it)

AO