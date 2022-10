Finale nazionale Miss e Mister Europa XXIII edizione (2022)

Il Concorso attento alle tematiche sociali: Disabilità, Integrazione, Parità di Genere, Sicurezza Stradale e Violenza

MISS EUROPA VIVIAN LA PENNA di 19 anni di San Salvo (CH)- MISTER EUROPA FRANCO LEVATO 17 anni di Catanzaro

Si è svolto dal 30 Settembre al 2 Ottobre 2022 presso il Grand Hotel Azzurra in località Lido Adriano (RA) il prestigioso concorso: Miss e Mister Europa, con i suoi collaterali Overissima, Curvy e Bimbi Vip Italia con riconoscimenti per Special Talent Senza Barriere, Parità’ di Genere ed Integrazione, ove possono gareggiare persone con qualche disabilità, ma che con spirito non domo, non esitano a mettersi in gioco, dimostrando forza di carattere e spirito invidiabili, ha già aderito iscrivendosi Si creeranno momenti di attenzione per la “Guida Sicura”, “l’Integrazione e la Violenza alle Donne.

Venerdì 30 Settembre la serata di spettacolo è stata caratterizzata da esibizioni di canto, ballo e recitazione con l ‘assegnazione di alcuni titoli e l ‘elezione della Miss dei Mister e il Mister delle Miss

Sabato 1 Ottobre interamente dedicata alle passerelle con defilè Casual Costume e Abito Elegante. Un concorso che ha voluto aprire le porte veramente a tutti. L’edizione del 2022 è stata ancora più ricca di quella precedente visto l’alto numero di partecipanti erano ben 63. Numerosa e ben assortita anche la Giuria composta da: il presidente del Concorso Duca Fabrizio Mechi, il re della Moda e titolare dell’agenzia The One di Milano Franco Battaglia , con a sua fianco la splendida ed affermata top model Sabina Kalmanova , il comico ed attore Marco Milano (MANDY MANDY), i manager Vittorio Brazzorotto e Angelo Rallo e Antonio Petrino , l’imprenditore della ristorazione del marchio Spaghetti Haus Camillo Rezzaghi, Edy Mucai imprenditore alberghiero e lo sportivo dell’anno Piero Esse . Si è parlato dei vari temi sociali come vuole il concorso a cominciare da Luca Lapo ex d. j. Luca Lucchetta ) portavoce della campagna contro il bullismo e curatore del progetto TUTTI UGUALI ma tutti diversi diversamente abile è affetto da Osteogenesis alto 100 centimetri . Le coreografie sono state curate da Marco Oneri e Giada Di Pasquale che inoltre a anche affianacato il conduttore e grande professionista Alfredo Mariani un gradito ritorno (ha condotto le edizioni del 2010 e del 2011). Le riprese televisive curate da Hammer Studio TV di Fabio Gasparotto hanno seguito in tutti i momenti le varie fasi della manifestazione unitamente ai fotografi Peppe Russo e Claudio Boccaletti . La terra di Romagna ci ha ben accolto, per la terza volta, la terra votata al turismo e regina dell’accoglienza ringraziamo il Signor Angelo Buratti proprietario del Grand Hotel Azzurra per la disponibilità e la pazienza prestata nel mettersi a disposizione ogni qualvolta serviva. Abbiamo cercato di creare una manifestazione difficile da dimenticare regalando emozioni e con l’auspicio se possibile di realizzare qualche sogno dei partecipanti. Sono risultate elette per le Miss :

1 CL VIVIAN LA PENNA

19 anni MISS EUROPA

ITALIA 2022 di San Salvo Chieti –

2 CL

GIULIA CAUSHAI

17 anni GOLD ITALIA

di Prato

3 CL

LILIANA MARTINELLI

21 anni

SILVER ITALIA di Genova –

4 CL

SARA ESPOSITO

21 anni

IN THE WORLD di

Piacenza altri titoli

a

PIERA NARDOZI

25 anni FASHION

di Frosinone

– ALESSIA MASCETTI

19 anni di Cremona

SPETTACOLO

MELISSA MARCADINI

16

BEAUTY ITALIA di Piacenza ,

AURORA ANDOLFI

16 anni

SORRISO di Sassari –

CRISTINA PICCIDDU

19 anni

CINEMA di Olbia

–

GAIA RIVA

16 anni

TEEN AGER di Cagliari

,

YASMINE PERALTA

13 anni

RAGAZZA INN

di Novara

Per i Mister

1CL FRANCO LEVATO

MISTER EUROPA ITALIA 2022 17 anni nato a di Catanzaro –

2 cl MANUEL ROSSI

Gold Italia –

3 Cl FILIPPO CONCARI

Silver Italia

4 Cl Max Nascente

IN The World

altri titoli a

Fabio Tulli Fashion

–

Riccardo Prezioso Beauty

–

Gabriele D’Alcamo Cinema

–

Diego Bracci Ragazzo

Inn- Ash Spettacolo – Giorgio Richiusa Talento – Abi Dikelle Integrazione – Lorenzo Ledda In The Web .

Per le Overissime

1 cl

Marina Ivanova

Overissima Italia,2 cl

Cinzia Casaburri

Overissima Gold Italia 3 cl

Paola

Grossi

Overissima Silver Italia 1 cl

Clorinda Vegliamore

Curvy Italia –

Letizia Baria Petrosino

Special Talent

atleta

Schermitrice paraolimpica-

Gaia Laddoma

Parità di Genere

Ph. Peppe Russo Seminara