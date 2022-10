Giappone. Banca centrale: avanti con allentamento monetario

(DIRE) Tokyo, 17 Ott. – “La politica di allentamento monetario è ancora necessaria per far sì che il Giappone mantenga una adeguata crescita salariale e raggiunga il suo obiettivo di inflazione al 2 per cento in modo stabile e sostenibile”: lo ha dichiarato in conferenza stampa il governatore della Banca centrale giapponese (Boj) Haruhiko Kuroda.

“Pur in controtendenza rispetto alle altre principali banche centrali che stanno aumentando i tassi di interesse per combattere l’inflazione, la Boj manterrà la sua politica espansiva per frenare la svalutazione dello yen, sceso ai minimi sul dollaro da 32 anni e per mantenere stabile l’inflazione, il cui aumento ad oggi è dovuto in gran parte all’aumento dei prezzi delle materie prime, tendenza che alla lunga non sarà sostenibile”, ha aggiunto Kuroda nel suo intervento. (Jief/ Dire) 10:26 17-10-22