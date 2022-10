(DIRE) Roma, 17 ott. – Sulla possibilità che Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni trovino un accordo sulla squadra di governo, Ignazio La Russa, rispondendo ai cronisti dice: “Me lo auguro e ne sono convinto”. “Berlusconi qui era venuto ai tempi dell’MSI. Me lo ricordo io”. Lo dice il presidente del Senato Ignazio La Russa ai cronisti che gli chiedono se è la prima volta che Silvio Berlusconi entra nella sede di Fdi in via della Scrofa. (Fla/Dire) 17:16 17-10-22