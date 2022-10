Nigeria: le alluvioni hanno provocato 600 morti

Da inizio Agosto scorso, 27 regioni della Nigeria sono state colpite da violenti alluvioni che hanno provocato la morte di 600 persone. 200 mila sono le abitazioni distrutte, tra cui molti campi agricoli. 300 mila le persone che sono rimaste senza un tetto sopra la testa. Ci sono più di 1 milione e 300mila sfollati al momento.

Nonostante l’intervento del governo, in Nigeria non si è preparati a gestire le emergenze. E’ cresciuta, inoltre, la preoccupazione per l’approvvigionamento di cibo e carburante e per la possibile diffusione di malattie. E sono previste ancora piogge intense fino alla fine di novembre in varie aree del sud del Paese. (Fonte: skytg24.it)

AO