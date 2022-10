“Privacy first”! Il Garante incontra 500 giovani a teatro

Il 21 Ottobre all’Argentina si concludono le celebrazioni per i 25 anni di privacy in Italia

A teatro con il Garante. Si parlerà di social media, cyberbullismo, revengeporn, rischi della rete al “Privacy First! dalla parte dei giovani” organizzato dal Garante per la protezione dei dati personali a conclusione delle celebrazioni per i 25 anni di privacy in Italia.

All’evento saranno presenti oltre 500 studenti delle scuole di secondo grado, associazioni a tutela dei minori, associazioni dei consumatori e rappresentanti delle istituzioni.

A parlare con i ragazzi ci saranno, oltre al Collegio del Garante, la filosofa Maura Gancitano, il giovane sacerdote e influencer donAlbertoRavagnani, l’umorista Federico Palmaroli, in arte “Osho”, il giornalista esperto di tecnologie Raffaele Angius, lo scrittore Pietro Grossi. A moderare l’incontro sarà la giornalista della Rai, Annalisa Bruchi.

L’evento è costruito con la formula dei “TED Talks”, in cui ognuno dei relatori racconterà una storia, un’esperienza personale, darà consigli, illustrerà un tema legato alla privacy dei più giovani.

L’intenzione dell’Autorità è infatti quella di proporre una forma di divulgazione quanto più possibile empatica e vicina ai ragazzi, capace di coinvolgerli e di spiegare in maniera efficace l’importanza di proteggere i dati personali e la sfera più intima, propria e degli altri.

Appuntamento dunque al Teatro Argentina di Roma, il 21 ottobre dalle ore 11.30 alle 13,30.

Comunicato Stampa – Garante Privacy