Russia. Si schianta un caccia, palazzo in fiamme a Yeysk

(DIRE) Roma, 17 Ott. – In fiamme un palazzo di diversi piani a Yeysk, città della Russia meridionale in riva al mar d’Azov, in conseguenza dello schianto di un caccia Sukhoi Su-34. Secondo una ricostruzione fornita dal ministero della Difesa, all’origine dello schianto c’è stato un incendio divampato in uno dei motori. Video diffusi sulle reti sociali mostrano esplosioni nel palazzo che potrebbero essere state alimentate dal carico di carburante dell’aereo. Stando alle informazioni disponibili, il pilota è riuscito a lanciarsi dall’aereo con un paracadute prima dello schianto.

Yeysk si trova nei pressi del confine con l’Ucraina, in particolare con la regione di Donetsk, nel Donbass dove continuano raid, bombardamenti e scontri armati. È di oggi un avviso del ministero degli Esteri italiano, che ha “fortemente raccomandato” ai connazionali “di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare il Paese, negli orari in cui non è in vigore il coprifuoco”. Secondo la Farnesina, l’invito “vale in particolare per la parte orientale e meridionale dell’Ucraina, in ragione dell’intensificarsi delle attività militari in quelle aree”. (Vig/Dire) 18:49 17-10-22