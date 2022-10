Avellino, interventi in autostrada per mezzi di trasporto in fiamme

I Vigili del Fuoco di Avellino sono stati impegnati nel territorio del comune di Monteforte Irpino in un doppio incendio che ha riguardato dei veicoli. Il primo si è verificato di giorno sulla SS 7 Bis, al bivio per Taurano, e ha interessato un autobus dell’azienda trasporti Irpina in transito.

Due le squadre di Vigili del Fuoco sul posto che hanno spento le fiamme che nel frattempo avevano interamente avvolto il bus. Per fortuna la corsa era di fine linea e quindi a bordo vi era solo il conducente che ha fatto in tempo a scendere e mettersi in salvo, per lui nessuna conseguenza solo un comprensibile spavento. Durante le operazioni di spegnimento vi sono stati inevitabili disagi per la circolazione.

Il secondo intervento è stato per un incendio accaduto in serata sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km. 40 in direzione Canosa. Le fiamme sono scaturite da un’automobile in transito sul tratto autostradale e anche in questo caso decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Le tre persone a bordo dell’auto, dirette ad Avellino, fortunatamente sono rimaste illese, senza conseguenze.

