Furgiuele: “Il capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, On. Riccardo Molinari, mi ha nominato suo vice”

Si tratta di un incarico che mi onora, e che interpreto come un premio alla coerenza e alla militanza, valori in cui ho sempre creduto, che devono a parere mio essere alla base di ogni impegno politico. Perché senza di essi la politica diventa taxi, moda del momento, pochezza..

Dedico questo incarico a chi ha sempre creduto in me. Grazie Riccardo Molinari e grazie a Matteo Salvini per avermi scelto. Essere vicecapogruppo con la finalità precipua di valorizzare le iniziative parlamentari a sostegno del Mezzogiorno, mi riempie di orgoglio, ma anche di un rinnovato senso di responsabilità.