Liz Truss chiede scusa per errori fatti

09.25 – Liz Truss, premier della Gran Bretagna che da poco tempo ha sostituito Boris Johnson, si è scusata pubblicamente per gli errori commessi dalla sua amministrazione soprattutto per quel che riguarda le scelte di carattere fiscale ed economico. “Voglio accettare la responsabilità e chiedere scusa per gli errori che sono stati fatti…Siamo andati troppo oltre e troppo in fretta“, ha detto alla BBC, la numero uno inglese. Liz Truss ha “rassicurato” che intende rimanere alla guida del Paese nonostante le difficoltà del periodo e di voler continuare a rappresentare il vertice del partito dei conservatori anche alle prossime elezioni generali del Regno Unito.

