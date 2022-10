Pallone d’Oro 2022: trionfa Karim Benzema

L’attaccante francese classe 1987 vince davanti a Lionel Messi, come ampiamente previsto, il bomber del Real Madrid sbaragliando la concorrenza, ricevendo l’ambito trofeo direttamente dalle mani di Zinedine Zidane, l’ultimo in Francia ad aver vinto il titolo nel 1998. Una grande rivincita per l’attaccante francese di origini algerine, diventato in poco più di un anno un vero re del calcio mondiale: “Re Karim”, come ormai lo chiamano in tanti.

Il successore di Lionel Messi, del resto, l’anno scorso ha disputato una stagione straordinaria, con un ruolo da protagonista in Nazionale e contribuendo in modo decisivo alla vittoria della Champions League da parte del Real Madrid. Benzema, 34 anni, è il giocatore più “anziano” ad aver conquistato il Pallone d’Oro dopo Stanley Matthews, vincitore a ben 41 anni. Manchester City eletto miglior club, Courtois miglior portiere, Leao il top tra i giocatori della Serie A.

V.B.