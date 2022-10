Cile, Boric ricorda proteste 2019: “dialogo per riforme”

13:15 – Il Presidente del Cile, Gabriel Boric, ha inviato un messaggio in occasione del terzo anniversario delle proteste del 2019, invitando tutti i settori del Paese a “costruire un dialogo” per attuare le riforme richieste dalla popolazione, e condannando le violazioni dei diritti umani avvenute nell’ambito dei disordini violenti di tre anni fa, pur esprimendo fiducia nei confronti della polizia.

Il Presidente, ha affermato: “Uno dei motivi per cui siamo arrivati a questo punto è stata l’incapacità che abbiamo avuto nel mondo politico, per molto tempo, di concordare soluzioni a questi problemi“. “Da allora, abbiamo fatto pochi progressi nel cambiare le cose, ci sono stati degli sforzi ma non abbiamo ancora finalizzato le riforme che risolvono la debolezza dei diritti sociali ed è quello che ci dice la gente in strada“, ha poi aggiunto Boric. (Fonte ANSA)