Ferrara. Arrestato spacciatore in possesso di un ingente quantitativo di droga

Prosegue senza sosta il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in città che viene svolto dalla Questura di Ferrara sia attraverso una intensificata, mirata e costante attività di controllo del territorio, svolta soprattutto nelle aree a rischio, con l’arresto di spacciatori in strada, sia attraverso l’attività investigativa, degli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Ferrara, tesa a individuare e intercettare i canali di approvvigionamento della droga destinata a Ferrara. Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione delle reti intermedie di rifornimento della droga in città, il personale della Squadra Mobile della Questura di Ferrara, nell’area di via Padova, ha tratto in arresto un ventiduenne di origini straniere già gravato da precedenti di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione domiciliare effettuata presso la sua abitazione ha, infatti, permesso agli agenti di rinvenire e sequestrare quasi 4 kg di hashish e oltre 1.500 Euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività illecita. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida. Di seguito si riportano i dati relativi ai sequestri più rilevanti di sostanza stupefacente effettuati dalla Questura di Ferrara nel corrente anno:

cocaina grammi 7379;

oppiacei grammi 8916;

cannabinoidi grammi 51744;

Si rappresenta che nell’intero anno 2019 , ultimo anno pre-pandemico, sono stati sequestrati complessivamente dai vari Uffici della Questura di ferrara 5825 grammi di stupefacenti, mentre in questi dieci mesi del 2022 sono stati sequestrati in distinte operazioni, che hanno portato all’arresto di più persone, 68039 grammi di sostanza stupefacente, con un aumento del 1168% della droga intercettata.

Le varie operazioni condotte nel 2022 evidenziano un rilevante incremento dello sforzo investigativo della polizia di Stato rispetto agli anni passati sul territorio ferrarese che ha consentito, tra l’altro, il sequestro di oltre 68 chilogrammi di sostanze stupefacente, un risultato che premia la professionalità e la dedizione di tutto il personale della Questura di Ferrara.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Ferrara/articolo/1354634fd33aec1fa065157371