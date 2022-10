(DIRE) Palermo, 19 ott. – Traffico bloccato sull’autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza di Polizzi Generosa, nel palermitano, a causa di un mezzo in fiamme. Bloccata la circolazione in direzione Palermo, al chilometro 69. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e le squadre Anas per la gestione della viabilità. (Red/Dire) 19:23 19-10-22