Afghanistan: 19 milioni di persone soffrono di malnutrizione

In Afghanistan, dall’inizio dell’anno, sono 19,7 milioni le persone e 3,9 milioni di bambini che soffrono di fame. Trentaquattro le provincie in cui si registrano i numeri più alti, come si evince dai dati che sono stati forniti dal Programma Alimentare delle Nazioni Unite (WFP).

Le Nazioni Unite dall’inizio di ottobre per cercare di far fronte a questa crisi umanitaria ed ottenere dei risultati stanno aiutando 2.205 centri sanitari e 440 team sanitari mobili in tutto il paese. Si cerca così di garantire un accesso continuo ed equo all’assistenza nutrizionale in aree difficili da raggiungere.

Per la stagione invernale che arriverà presto le Nazioni Unite prevedono di aiutare 15 milioni di persone al mese con assistenza salvavita e alimentare. Inoltre, ha posizionato 75.000 tonnellate di cibo in vari punti dell’Afghanistan, zone isolate e difficilmente raggiungibili per via delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Il WFP ha dichiarato che per finanziare tutte le spese avrà bisogno di 1,14 miliari di dollari per i prossimi sei mesi. (Fonte: Ansa.it)

