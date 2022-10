Ciad. Inondazioni, dichiarato stato d’emergenza da Presidente Deby

Minacciata capitale N’djamena, colpite 18 province su 23

(DIRE) Roma, 20 Ott. – Il presidente ad interim del Ciad, il generale Mahamat Déby Itno, ha dichiarato lo stato di calamità naturale e chiesto il sostegno della comunità internazionale per far fronte alle inondazioni che colpiscono il Paese e che minacciano la capitale N’Djamena. In un discorso diffuso dall’emittente televisiva nazionale RNT il Capo dello Stato ha affermato che la misura mira a “contenere e gestire al meglio questa situazione di calamità naturale”.

Dèby, salito al potere nell’Aprile 2021 dopo la morte per ferite riportate al fronte del padre Idriss Deby, al potere per oltre 30 anni, ha inoltre “invitato i Paesi amici e i partner tecnici e finanziari a sostenere gli sforzi del governo”.

Secondo quanto reso noto dal presidente, grandi quantità d’acqua stanno confluendo sul Lago Ciad, grande bacino d’acqua dolce nel sud-ovest del Paese, al confine con Nigeria e Camerun, con il rischio di danni “più ingenti di quelli già osservati nel resto del territorio nazionale”.

Esondazioni si registrano anche lungo i due fiumi più importanti del Paese, il Chari e il Logone. Stando a un bollettino dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (OCHA), le forti piogge che si abbattono sul Ciad da luglio hanno causato inondazioni che hanno colpito circa un milione di persone, interessando 18 sulle 23 province del Paese. Sempre secondo l’ONU circa 465mila ettari di terra coltivabile sono stati distrutti dalle precipitazioni.

Un elemento questo, che rischia di peggiorare l’insicurezza alimentare che già si registra nel Paese. Le esondazioni hanno già iniziato a colpire N’Djamena, città da oltre 1,5 milioni di abitanti situata un centinai di chilometri a sud del Lago Ciad. Secondo quanto riferisce il quotidiano Le Journal du Tchad, alcuni distretti sono già stati inondati e gli abitanti hanno eretto delle dighe improvvisate. (Bri/ Dire) 10:37 20-10-22