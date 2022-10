Corno D’Africa sull’orlo della catastrofe

Il Corno D’Africa sta attraversando una crisi senza precedenti. Sono tanti e troppi i problemi che albergano in quelle terre dell’Africa Orientale, uno tra questi è la siccità, che da troppo tempo persiste imperterrita. Milioni di persone rischiano di soffrire di carestia.

Un campanello d’allarme che è stato lanciato dalla confederazione internazionale Oxfam.

Kenya, Etiopia e Somalia, sono le terre che soffrono di più; 22 milioni di abitanti patiscono la fame, tra cui sei milioni di bambini, pochissimi di loro possono permettersi un pasto a tavola. La mancanza di cibo porta a un indebolimento del sistema immunitario, quindi è molto più facile ammalarsi.

Il Consigliere Politico della sicurezza alimentare di Oxfam, Francesco Petrelli, ha dichiarato: “Gli ultimi dati mostrano che il tasso di mortalità per fame in Somalia, Etiopia e in Kenya è addirittura aumentato da maggio, quando già si registrava 1 vittima ogni 48 secondi, a fronte della carenza degli aiuti internazionali necessari a fronteggiare l’emergenza alimentare”. Peterelli ha chiesto di aiutare queste popolazioni, anche solo facendo qualche piccola donazione. L’obiettivo è quello di aiutare più persone possibili, dare una mano a coloro che non l’hanno mai avuta.

Il Corno D’Africa non vede una goccia di pioggia da quattro stagioni, gli esperti hanno annunciato che la situazione potrebbe peggiore nei prossimi mesi. Per via della siccità molti capi di bestiame non ce l’hanno fatta, essi provvedevano allo stanziamento di molte famiglie, la loro economica dipendeva da questi animali.

Alla fame e povertà si aggiungono anche i vari conflitti, uno dei più drammatici è quello che da anni opera nel Sud Sudan.

Il Corno D’Africa rischia di entrare in tunnel senza fine, sarà una catastrofe umanitaria. (Fonte: Ansa.it)

AO