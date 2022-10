Nel nord della capitale dell’Indonesia, a seguito di un grande incendio divampato nella Grande Moschea del Centro islamico, è crollata la cupola gigante. La moschea era in fase di ristrutturazione, quando ha preso fuoco e secondo i racconti della polizia intervenuta sul luogo, tutte le persone sono state evacuate. Fortunatamente per il momento non si registra alcuna vittima.