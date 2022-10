Governo. Conte: Forte perplessità che esponente di FI vada alla Farnesina

(DIRE) Roma, 20 Ott. – Giuseppe Conte ha manifestato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la “forte perplessita’ che il dicastero della Farnesina possa essere affidato a un esponente di Forza Italia” dopo le parole di Silvio Berlusconi sui rapporti con Putin e sui possibili sviluppi del conflitto russo-ucraino.

“Ci aspettiamo un esecutivo a forte vocazione europeista che abbia chiara la collocazione euro-atlantica pronto per affrontare la crisi in atto. Sarebbe una iattura non riuscire ad avere un ruolo da protagonista ne va anche della credibilità in futuro”. Cosi’ il leader M5s Giuseppe Conte dopo il colloquio al Quirinale per le consultazioni. (Uct/ Dire) 18:44 20-10-22