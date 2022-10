Graffiti di cavaliere del Medioevo scoperti nella tomba di re David

I ricercatori dell’IAA hanno scoperto un’iscrizione recante il nome e l’emblema della famiglia di un nobile svizzero che fece un pellegrinaggio a Gerusalemme nel 1466

Un pezzo di graffiti che porta il nome del cavaliere Adrian von Bubenberg insieme al suo emblema di famiglia è stato scoperto sul muro della tomba del re David sul monte Sion, nella capitale israeliana di Gerusalemme, ha annunciato giovedì l’Autorità israeliana per le antichità. Trovato nell’ambito del progetto di ricerca dell’IAA che documenta le iscrizioni dei pellegrini, i ricercatori hanno scoperto i graffiti che portano il nome del nobile svizzero, soprannominato Cavaliere del Santo Sepolcro dopo il suo pellegrinaggio a Gerusalemme nel 1466. Più di 40 iscrizioni appartenenti a pellegrini cristiani e musulmani, in diverse lingue, sono state scoperte durante il progetto dell’IAA. I risultati della ricerca sono stati annunciati in una conferenza intitolata Nuovi studi archeologici a Gerusalemme e nelle vicinanze, tenutasi mercoledì in collaborazione con l’Università Ebraica di Gerusalemme e l’Università di Tel Aviv. Bubenberg, nato nel 1424, fu etichettato come eroe nazionale svizzero per le conquiste militari in tutta Europa, in particolare nella battaglia di Morat, combattuta nell’ambito delle guerre della Borgogna del XV secolo. Morì nel 1479 e fu sepolto nella cattedrale di Berna, dove fu sindaco per tre mandati separati. Un monumento in bronzo con le sembianze di von Bubenberg si trova nella città vecchia della capitale svizzera, nella piazza Bubenbergplatz, dal nome del nobile medievale. I leader del progetto IAA, Michael Chernin e Shai Halevi, hanno spiegato che “nel periodo mamelucco il complesso edilizio adiacente alla tradizionale tomba del re Davide era di proprietà dei monaci dell’Ordine Francescano Cattolico.” L’edificio fungeva da monastero e da ostello per i pellegrini occidentali, che hanno lasciato il segno sulle pareti”, hanno affermato, rilevando che “i metodi tecnologici sviluppati oggi consentono di leggere le iscrizioni sbiadite”. Queste tecnologie, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, utilizzano la fotografia multispettrale, ha affermato l’IAA. Utilizzando diverse lunghezze d’onda invisibili all’occhio umano, è possibile visualizzare queste antiche iscrizioni che da allora sono sbiadite e cancellate. “Credenti, pellegrini e visitatori che cercano di entrare in contatto con la Gerusalemme santificata, hanno lasciato tracce che i ricercatori dell’IAA rivelano e registrano quotidianamente”, secondo il direttore dell’autorità Eli Escusido. “Tutti questi resti contribuiscono al quadro affascinante”, ha detto: “La ricerca condotta a Gerusalemme abbraccia religioni e culture in tutto il mondo “.

