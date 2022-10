L’Ucraina si prepara a blackout continui

L’Ucraina inizierà a limitare le forniture di elettricità in tutto il Paese dopo che molte infrastrutture energetiche sono state distrutte da attacchi missilistici russi. Esponenti importanti del governo di Kiev (il vice capo dell’ufficio del presidente, Tymoshenko) hanno invitato il popolo a risparmiare quanto più possibile energia perchè saranno sottoposti a “blackout continui”. Le forniture verranno ridotte dalle 07.00 del mattino alle 23.00 in tutte le zone del paese.

Gli attacchi contro le “postazioni” energetiche con l’inverno alle porte preoccupano non poco Zelensky e la NATO che lo sta rimpinguando di armi dall’inizio del conflitto. Sia l’UE che gli USA hanno già intimato all’Iran lo stop delle forniture dei droni “kamikaze” all’esercito di Putin. Questi piccoli ma mortali “aggeggi” da guerra vengono prevalentemente utilizzati per attacchi chirurgici contro punti di interesse ma anche singoli soggetti in Ucraina.

