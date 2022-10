Migranti. UNHCR: subito stop a rimpatri forzati in Myanmar

(DIRE) Roma, 20 Ott. – L’agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) lancia in una nota un “appello urgente ai Paesi della regione affinché interrompano immediatamente i rimpatri forzati dei cittadini del Myanmar in cerca di sicurezza. Il rientro nel Paese mette a rischio molte vite”. L’agenzia dell’Onu, si legge nel comunicato, “esprime forte preoccupazione per le numerose segnalazioni di respingimento dai Paesi confinanti registrate da febbraio 2021. Ribadiamo- prosegue l’Unhcr- il nostro appello agli Stati affinché continuino a offrire protezione ai cittadini del Myanmar che fuggono per mettersi al sicuro. Ciò include anche la cessazione della pratica della detenzione a tempo indeterminato dei richiedenti asilo e dei rifugiati provenienti dal Myanmar”. Il comunicato spiega: “In tutto il Myanmar continuano gli atti di violenza indiscriminata contro i civili, così come i combattimenti tra l’esercito e i gruppi armati etnici in alcune aree di confine, che spingono le persone a fuggire all’interno del Paese e attraverso i confini.

Le persone in fuga dal Myanmar devono poter accedere al territorio per chiedere asilo ed essere protette dal respingimento”, esorta quindi l’Unhcr. L’agenzia dell’Onu ribadisce ancora: “I cittadini del Myanmar già all’estero non devono essere costretti a tornare nel Paese quando cercano protezione internazionale. Il principio di non respingimento è una pietra miliare del diritto internazionale ed è vincolante per tutti gli Stati”. Nella nota si riconosce che “i Paesi confinanti con il Myanmar hanno una storia decennale di protezione e assistenza ai rifugiati”, vengono quindi invitati a “continuare a rispettare i loro obblighi legali internazionali e la tradizione umanitaria di salvaguardare le vite di tutti coloro che sono costretti a fuggire”. Il comunicato conclude: “L’Unhcr e le organizzazioni partner sono pronte ad incrementare il sostegno alle autorità nazionali e locali nella regione per garantire che i rifugiati ricevano la protezione di cui hanno bisogno”. (Com/Bri/ Dire) 17:19 20-10-22