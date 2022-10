USA, 8 Novembre elezioni midterm

10:50 – L’8 Novembre negli USA ci saranno le “midterm elections”, le elezioni di metà mandato. Queste elezioni si tengono due anni dopo le elezioni presidenziali e servono a verificare il gradimento dei cittadini sull’operato del team alla guida della Casa Bianca.

Il voto serve a rinnovare la composizione della Camera dei Rappresentanti e, per un terzo, anche del senato. Nella storia degli Stati Uniti è molto comune vedere il partito del Presidente in carica perdere qualche seggio durante le elezioni di midterm.

È quello in cui sperano anche per quest’anno i repubblicani. Secondo un sondaggio del New York Times e del Siena College, il 49% degli elettori americani sceglierà un rappresentante repubblicano in una delle due Camere. (Fonte SkyTg24)