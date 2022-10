USA, Fed: inflazione elevata, economia USA cresce in modo modesto

10:40 – Per la Fed, a causa dell’inflazione, l’economia USA andrà verso una crescita modesta. “I prezzi continuano a crescere e restano elevati mentre l’attività economica si espande in modo modesto“, spiega tramite il Beige Bokk la Federal Reserve, il rapporto sullo stato dell’economia che fornirà le fondamenta alle prossime decisioni riguardo la politica monetaria della prossima riunione, prevista l’1 ed il 2 Novembre.

Sullo sfondo restano i timori per la corsa dell’inflazione, che non accenna a fermarsi, come dimostrano gli ultimi dati dell’Eurozona, che a settembre hanno registrato un rialzo dei prezzi al consumo del 9,9% dopo il 9,1% di agosto e il 10% della stima flash. Anche in Gran Bretagna l’inflazione e’ salita al 10,1%, ai massimi da 40 anni, dal 9,9% di agosto. (Fonte TGCom24)