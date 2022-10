Giappone. Domanda riso per 2023 sfiora 7 mln di tonnellate

Dati invariati rispetto a 2022, ma diminuiscono terre coltivate

(DIRE) Tokyo, 21 Ott. – La domanda di riso da produrre in Giappone nel 2023 per il consumo umano è prevista in 6,8 milioni di tonnellate, contro una produzione stimata in circa 6,7 milioni di tonnellate, secondo i dati diffusi dal Council of Food, Agriculture and Rural Area Policies, ente del Ministero dell’Agricoltura. Si tratta di quantità pressochè invariate rispetto al 2022, a fronte di una diminuzione della superficie coltivata totale di circa 115mila ettari. (Jief/ Dire) 09:51 21-10-22