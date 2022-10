Governo. Ecco la squadra scelta da Giorgia Meloni, prima donna premier

(DIRE) Roma, 21 Ott. – Ecco il governo di Giorgia Meloni, il primo presieduto da una donna. Ministri senza portafoglio: – Ministro per i rapporti col Parlamento: Luca Ciriani – Ministro della Pubblica Amministrazione: Gilberto Pichetto Fratin – Ministro degli Affari regionali e delle autonomie: Roberto Calderoli – Ministro delle politiche del mare e del Sud: Sebastiano Musumeci – Ministro degli Affari europei, delle Politiche di coesione del Pnrr: Raffaele Fitto – Ministro dello sport e dei giovani: Andrea Abodi – Ministro per la famiglia, la natalità e le Pari opportunità: Eugenia Maria Roccella – Ministro per la disabilità: Alessandra Locatelli – Ministro per le riforme istituzionali: Maria Elisabetta Alberti Casellati Ministri con portafoglio: – Ministro per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale: Antonio Tajani, per il quale sarà proposta in Cdm la carica di vicepremier – Ministro dell’Interno: Matteo Piantedosi – Ministro della Giustizia: Carlo Nordio – Ministro della Difesa: Guido Crosetto – Ministro dell’Economia: Giancarlo Giorgetti – Ministro dello Sviluppo economico, che assumerà la denominazione di Ministro delle imprese e del Made in Italy: Adolfo Urso – Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che assumerà la denominazione di Ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare: Francesco Lollobrigida – Ministro della transizione ecologica, che assumerà la denominazione di Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica: Paolo Zangrillo – Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili: Matteo Salvini, per il quale sarà proposta in Cdm la carica di vicepremier – Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali: Marina Elvira Calderone – Ministro dell’Istruzione, che assumerà la denominazione di Ministro dell’Istruzione e del merito: Giuseppe Valditara – Ministro dell’Università e della ricerca: Annamaria Bernini – Ministro della Cultura: Gennaro Sangiuliano – Ministro della Salute: Orazio Schillaci – Ministro del Turismo: Daniela Garnero Santanchè Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Alfredo Mantovano. (Sor/Dire) 18:16 21-10-22