Nello Stato del Kenya la siccità sembra non placarsi. Molti pastori Masai sono disperati perchè il loro bestiame non riesce a sopportare il cambiamento climatico. Questi animali per questi pastori rappresentano una fonte di vita, la loro economia dipende da loro, rappresentano anche uno status social.

Non solo il Kenya, anche la Somalia e l’Etiopia stanno pagando le conseguenze del riscaldamento globale, stanno vivendo la peggiore siccità degli ultimi 40 anni (Fonte: Adnkronos.com).

