Napoli. Furti: rapinano tassista dopo corsa, arrestati due giovanissimi

Comando Provinciale di – Napoli , 21/10/2022 09:36

Da Via Arenaccia a Scampia col tassametro che corre. Sono le 2.45 circa ma i due giovani clienti non hanno denaro e non possono pagare. E quando il tassista chiede il conto i due passeggeri tirano fuori un coltello e le parti si invertono. Sono i due ragazzi a chiedere denaro, tutto quello che il conducente aveva guadagnato fino al quel momento. Gli portano via 350 euro e il cellulare, poi scappano lungo via Roma verso Scampia.

La vittima compone il 112 e descrive ai carabinieri i due rapinatori. Partono le ricerche. I militari del nucleo operativo del Vomero individuano i due giovani in Viale della Resistenza. Inutile la fuga, finiscono entrambi in manette. Si tratta di due incensurati napoletani di 18 e 19 anni. Addosso ancora il coltello, il denaro e il cellulare sottratti al tassista. Sono in attesa di giudizio.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/furti-rapinano-tassista-dopo-corsa-arrestati-due-giovanissimi