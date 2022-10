Oms, in aumento i focolai di colera nel mondo

L’OMS ha dichiarato che il colera è tornato. Un’emergenza che cresce ogni giorno. Diversi focolai sono stati segnalati in Siria, Nigeria, Etiopia e Libano. I focolai si stanno diffondendo velocemente per via dei cambiamenti climatici, che hanno ridotto la possibilità di avere acqua pulita in molte zone, e anche per la carenza di vaccini.

Questo è quanto ha rilasciato Fhilippe Barboza, responsabile della squadra dell’Oms per il colera e le malattie diarroiche epidemiche: “Stiamo assistendo a un preoccupante aumento di focolai di colera nel mondo. Nei primi 9 mesi dell’anno, 26 paesi hanno già segnalato focolai di colera, mentre tra il 2017 e il 2021, in media, meno di 20 paesi all’anno avevano segnalato focolai. I focolai di colera non solo sarebbero in aumento, ma anche più estesi e mortali. E mentre l’emergenza cresce, si registra una carenza di vaccini che ha obbligato l’International Coordinating Group (Icg), l’organismo che gestisce le forniture vaccinali d’emergenza a livello globale, a sospendere temporaneamente la vaccinazione standard a due dosi, passando a uno schema a dose unica” (Fonte: skytg24.it).

AO