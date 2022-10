Catanzaro. Muoiono 3 giovani a causa di un incendio nell’abitazione

Tre giovani sono morti e altre quattro persone sono rimaste ferite a causa di un incendio divampato nella zona sud di Catanzaro in un’abitazione. In base alle prime notizie nell’appartamento erano presenti sette persone. A quanto riferito dall’Ansa, 4 persone sono state tratte in salvo, 2 di queste hanno riportato ustioni gravi e sono state trasferite nei centri grandi ustioni di Bari e Catania, mentre le altre 2 sono state trasportate in ospedale a Catanzaro. Nulla da fare purtroppo per gli altri tre presenti, deceduti all’interno dell’appartamento. Una vera e propria tragedia in quanto si tratta di tre fratelli di 12, 14 2 22 anni.

