Nigeria: emergenza climatica

Lo Stato della Nigeria, come il resto del globo, sta combattendo contro le sorti del cambiamento climatico.

Molte zone nigeriane sono ricoperte d’acqua per via delle violenti inondazioni, le peggiori degli ultimi 12 anni. Molte persone sono morte, in tutto 660, mentre 1,4 milioni di abitanti sono stati “sfrattati” e 440.000 ettari di terreno agricoli sono stati danneggiati.

Le autorità hanno dato la colpa alle forti piogge e al rilascio di acqua dalla diga di Lagdo, in Camerun. Gli esperti pensano che il cambiamento climatico e la scarsa pianificazione abbiano peggiorato la situazione.

Il Notre Dame Global Adaptation Index del 202, ha posizionato la Nigeria tra le ultime 20 nazioni per capacità di adattamento ai cambiamenti del riscaldamento globale. (Fonte: Adnkronos.com)

AO