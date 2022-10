Governo. Meloni a premier sloveno Robert Golob: rafforzare governance trasfrontalie

(DIRE) Roma, 23 ott. – “Ringrazio il Primo Ministro Robert Golob e il @govSlovenia per le congratulazioni che hanno voluto rivolgermi. Pronti a cooperare per rafforzare i rapporti di buon vicinato e la governance transfrontaliera, per garantire vivibilità, coesione e sicurezza”, scrive su twitter la premier Giorgia Meloni.

“Si comincia. Con molta emozione ma anche con la consapevolezza delle difficili sfide che ci attendono. Ora tocca a noi: siamo pronti”, scrive su facebook la premier Giorgia Meloni. (Tar/ Dire) 16:21 23-10-22